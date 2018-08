Festa in Forno, cucina e tradizione a Pinzano

Una festa per ricordare una tradizione antica che caratterizza Pinzano, piccola località in Comune di Rufina, non lontano dalla più conosciuta Pomino.

Sabato 25 e domenica 26 agosto nella località rufinese si celebra la “Festa in Forno”. La manifestazione ricorda la presenza di numerosi forni comunitari di panificazione, in questo suggestivo luogo. L’iniziativa è organizzata Circolo Arci di Pomino in collaborazione con il Comune di Rufina

I due giorni prevedono spettacoli e giochi per grandi e piccini oltre alla possibilità di gustare la buona cucina locale. Entrando nel particolare del programma segnaliamo: sabato 25 agosto a partire dal pomeriggio intrattenimento e spettacoli. Al tramonto da non perdere la cena itinerante per le vie del Borgo con piatti della tradizione (pasta con sugo di cinghiale, grigliata e vino di Pomino a volontà) e, successivamente, all’Antico Bar del Borgo musica cocktail e birra artigianale.

Domenica 26 agosto dall’alba al tramonto mercatino per le vie del Borgo, panini e bibite, animazione e, soprattutto, l’Antico Palio di Pinzano con giochi per grandi e piccini.

