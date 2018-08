Festa di Liberazione a Piombino, il programma completo

Comincia il 24 agosto la Festa di Liberazione organizzata dal partito della Rifondazione Comunista territoriale. La Festa, come ogni anno vede alcuni appuntamenti musicali, il 24 agosto la Brigata Anarkanti che si esibirà con canti popolari e di lotta, il 25 agosto, serata DiscoFunky 80/90 con Fabrius DJ Set ed il 26 agosto La Settima Onda, Cover Band dei Nomadi

Lunedì 27 agosto, Storie avventurose e canzoni su Pietro Gori, con la partecipazione di Tiziano Arrigoni, Giacomo Luppichini e De Soda Sisters,.

Martedì 28 agosto dibattito “ Quale futuro per un turismo sostenibile, equo e responsabile? Esperienze a confronto”, parteciperanno Fabrizio Callaioli, avvocato giuslavorista consigliere comunale PRC Piombino, Niccolò Martinelli, Segretario Federazione PRC Versilia, Daniele Quinti, Presidente Circoscrizione Populonia, Luigi Coppola, operatore turistico consigliere Parco Naturale Arcipelago Toscano e dirigente Ass. Turismo all’Aria Aperta, Stefano Cecchi, coordinamento regionale USB. Modera Frida Nacinovich, giornalista parlamentare.

Mercoledì 29 agosto, presentazione del libro “Con parole loro” di Frida Nacinovich, con la presenza dell’Autrice e di operai intervistati nel libro: Massimo Lami, operaio AFERPI e Gianluca Quaglierini, operaio SOL. Modera Fabrizio Callaioli, avvocato giuslavorista consigliere comunale PRC Piombino

Giovedì 30 agosto, dibattito “Val di Cornia e dintorni, lo specchio della crisi. Riflessioni di politica economica e del lavoro”, partecipano Roberta Fantozzi, responsabile nazionale PRC Politiche Economiche e del Lavoro, Enrico Calossi, PRC Follonica docente di Scienze Politiche Università di Pisa, Fabrizio Callaioli, consigliere comunale PRC Piombino avvocato giuslavorista. Modera Riccardo Chiari giornalista de “Il Manifesto”.

Venerdì 31 agosto, nello spazio libreria, “Lettura in Pineta”, libri usati a disposizione per adulti e ragazzi. Letture ad alta voce per bambini.

Sabato 1 settembre, concerto dei Ser De Nada, musica ska, folk e panchatka.

La festa si conclude domenica 2 settembre con un’iniziativa a cura del Festival resistente di Follonica: “Amaro Partigiano”, con i lavoratori della Cooperativa Ri-Maflow .

Ogni sera il ristorante apre alle 19.30.

Inoltre nello spazio libreria dalle 19.00 alle 20.00 circa si svolgeranno letture ad alta voce per bambini, storie di libertà, diritti e Resistenza.

Fonte: Rifondazione Comunista - circolo di Piombino (LI)

Tutte le notizie di Piombino