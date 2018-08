Festa Medievale, novità a Vicopisano: mini Gioco del Ponte e 'Instameet'

Fervono i preparativi per la Festa Medievale, organizzata dall’Associazione Festa Medievale, presieduta da Giampiero Nesti, con il patrocinio del Comune di Vicopisano, della Provincia di Pisa e della Regione Toscana e la direazione artistica di "Martina Favilla Eventi". L'appuntamento è fissato per sabato primo settembre , dalle 17.30, e domenica 2 settembre, dalle 16.00, con il Medioevo dei bambini, la sera dalle 20.00 con spettacoli e taverne aperte, dislocate per le strade del borgo, dove rifocillarsi, con un ricco programma e la suggestiva cena medievale che impreziosisce la festa. In concomitanza allla Festa il FotoClub Vicopisano ha organizzato un concorso fotografico: dettagli e regolamento su www.viconet.it. Si svolgerà, inoltre, grande novità, un Instameet il primo settembre, a partire dalle 16.30: la modernità dei social e di Instagram si sposerà con l'antichità e la rievocazione storica. La partecipazione è gratuita, necessaria la prenotazione (posti limitati) a questo link: www.eventbrite.it/e/biglietti-instameet-alla-festa-medievale-di-vicopisano-49204810914. Informazioni e programma dell'Instameet su www.viconet.it. Altra novità è la presenza di un mini-carrello del Gioco del Ponte di Pisa, portato dalla magistratura di San Michele, in cui si sfideranno taverne e associazioni presenti alla Festa.

La Festa Medievale di Vicopisano deve il suo successo al connubio tra il centro storico di Vicopisano e la sapiente ricostruzione dell'ambiente medievale messa in atto dai partecipanti. Gruppi storici, accampamenti medievali, musici itineranti e spettacoli teatrali a tema risultano fortemente calati in un contesto architettonico di rara bellezza, rendendo ancora più suggestiva e coinvolgente la partecipazione a questa Festa che, pur con un approccio ludico e spensierato, cerca di far immedesimare il visitatore nell'ambiente medievale.

Ai piedi della Rocca del Brunelleschi, nella piazza antistante a Palazzo Pretorio, davanti a un panorama mozzafiato, si terrà la cena medievale, sia sabato che domenica,durante la quale verranno servite, da ragazze in costume tipico, pietanze cucinate secondo criteri e ricette medievali e consumate seguendo il "galateo" del Duecento, non utilizzando le posate e con un ordine di portata particolare. Sono ancora disponibili alcuni posti a tavola per domenica, i commensali saranno allietati da spettacoli tutti per loro, in un crescendo di emozioni e incantamento. Per prenotare è sufficiente collegarsi a questo linkwww.festamedievalevicopisano.it/prenotazionicenamedievale2018/ o telefonare ai seguenti numeri: 348/5110315, 050/796581!

Ciò che colpisce di più di questa Festa e che spinge i visitatori a tornare è l'atmosfera magica e la sensazione di trovarsi sospesi tra il presente e un passato glorioso, di camminare nella storia, di trovarsi catapultati nell’età di Mezzo. Cambio della moneta, mercato medievale, acrobati, danzatori, giocolieri, sbandieratori, cortei storici, animazioni con il fuoco, maghi, cartomanti, astrologi, giochi e coreografie con il fuoco, tutto contribuisce a divertire e a far sentire in viaggio nel tempo e in un'altra epoca.

Molto partecipato il Medioevo dei bambini, a partire dalle ore 16.00, la domenica pomeriggio quando la festa viene dedicata in particolare ai bambini con spettacoli e animazioni, giochi, duelli e danze per i piccoli cavalieri più coraggiosi e le piccole dame più leggiadre. Mentre al calar del buio si accenderanno nuovamente torce e le fiaccole, accarezzando i profili delle torri e delle antiche vie. Riapriranno le taverne e l’incantesimo si ripeterà, come il sabato.

La Rocca del Brunelleschi, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, sarà aperta alle visite guidate, anche in notturna, con il seguente orario: sabato 15.30-19.00 e 21.15-23.30, domenica 10.00-12.30, 15.30-19.00, 21.15-23.30.

Il biglietto d'ingresso costa 6 euro ed è gratis per i bambini e le bambine fino a 11 anni. Molto gradito un costume medievale che aumenta l'immedesimazione e rende la Festa ancora più affascinante. Bus navetta gratuito dal parcheggio di viale Diaz, in Piazza Comunardo Ferrucci, vicino alle scuole, fino al cuore della Festa, in Piazza Cavalca.

