'Giallo in Piazza' con Utopia del Buongusto a Lorenzana

Uno spettacolo tragicomico alla ricerca di un monumento scomparso, al festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto”. Sabato 25 agosto 2018, alle 21,30 nella Piazza della Chiesa di Lorenzana (Pisa), va in scena “Giallo in piazza”. Di e con Erina Maria Lo Presti. Testi di Alessandro Schwed. Regia di Manfredi Rutelli. Una produzione di Lst-Teatro & FerMentiInScena-Montalcino.

Alle 20,00 cena in luogo all’Osteria I Vecchi Sapori. Informazioni e prenotazioni al 3280625881-3203667354. Programma completo su www.guasconeteatro.it. Da non perdere una visita alla bella piazza della Chiesa. Utopia del Buongusto è un progetto realizzato da Guascone Teatro.

Un paese della Toscana. Una strana sparizione. Un mistero. La statua di piazza, il monumento equestre, scompare. L’intero paese è sbalordito. Una televisione locale gira un documentario e raccoglie i racconti di 10 testimoni, i quali giurano di aver assistito a fenomeni “sovrannaturali” intorno alla statua, avvenuti proprio il giorno prima della “scomparsa”. Sono uomini e donne che approfittando delle telecamere, raccontano verità discordanti tra loro: Una farmacista che fa alzare la pressione ai clienti. La presidentessa di un circolo di araldica che vuole far diventare nobili tutti i paesani. Un cacciatore pentito. Un artigiano con problemi di masticazione…e altri ancora. Ma mentre la tv per fare le riprese con le telecamere ha chiamato a raccolta gli abitanti e i 10 testimoni, spunta un undicesimo testimone. Erina Maria Lo Presti, fondatrice con Katia Beni e Sonia Grassi del mitico trio comico “Le Galline”, torna in solitaria con questo spettacolo tragicomico, mostrando così le sue grandi capacità comico-teatrali.

Fonte: Ufficio stampa

