I dipinti nascosti di Aubusson, una mostra singolare a Siena

Una mostra singolare dedicata a sei secoli di arte contemporanea. Dal 15 settembre al 6 ottobre la galleria Beaux Arts di Siena (via Montanini, 38) propone “I dipinti nascosti di Aubusson”. Per la prima volta nella città del Palio, sarà esposta una selezione di “Cartons de tapisserie d’Aubusson” proveniente dalla AlVy, la più importante collezione italiana.

I Cartoni d'Aubusson sono preziosi manufatti in scala 1/1 realizzati a tempera oppure a olio; opere d'arte realizzate da artigiani specializzati, les peintres cartonniers e utilizzati dal tessitore come modello per l'arazzo nelle manifatture ad Aubusson, un piccolo paese della campagna francese. Sono passati sei secoli e la tradizione, tinta d'innovazione, ha mantenuto viva questo savoir-faire divenuto ai giorni nostri Patrimonio Immateriale Culturale dell'Umanità. Dietro un arazzo si nasconde sempre un disegno, la sua anima speculare, la partenza di un lungo viaggio che guiderà l'arazziere nella realizzazione dell'opera tessile. Per soddisfare una clientela esigente, i modelli seguivano i canoni di bellezza di ogni epoca: ad Aubusson si è sempre fatto arte contemporanea.

Dalla fine dell'800 all'inizio del '900 questi disegni creano veri e propri dipinti con un linguaggio artistico particolare, realizzati da pittori conosciuti e sconosciuti che hanno contribuito a fornire i temi d'ispirazione: mille fiori e verdure, scene pastorali e mitologiche, composizioni floreali e scene galanti. Queste opere rimaste a lungo nascoste hanno oggi una seconda vita, ritrovando il loro scopo originale: quello di impreziosire gli ambienti più diversi con un'unica bellezza.

L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da una conferenza di presentazione che avrà luogo sabato 15 settembre alle ore 16.30 presso il NH Hotel (Piazza La Lizza – Siena) e che sarà curata da Valérie Robert Giurietto, per AlVy. A seguire, alle ore 18.00, sarà possibile visitare la mostra presso la Galleria Beaux Arts. Ingresso libero.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena