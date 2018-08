Immobili a Massa, nuova asta pubblica della Provincia

Le ristrettezze dei bilanci costringono da anni le amministrazioni pubbliche a tentare di disfarsi del proprio patrimonio per far quadrare i propri conti ma anche per avere risorse in più per affrontare le proprie necessità: se da una parte tagli e prelievi forzosi prosciugano le casse, dall’altra l’unico modo per rimpinguarle è privarsi dei propri “gioielli”.

Anche quest’anno, quindi, la Provincia di Massa-Carrara ha pubblicato un bando per la vendita di 13 beni immobili per un ammontare, a base d’asta di 3 milioni e 743 mila euro.

Le offerte devono pervenire alla sede di Palazzo Ducale, a Massa, entro le ore 12 del 6 novembre 2018. Il testo completo, con la modulistica, è disponibile sul sito internet della Provincia www.provincia.ms.it.

Di seguito l’elenco completo con rispettiva base d’asta.

Ex sede della provincia di Via Cavour, a Massa: 2 lotti (il primo da 800 mila euro e il secondo da 240 mila)

Ex Provveditorato di via Marina Vecchia, a Massa: 1 milione

Ex caserma carabinieri via Farini a Carrara: 450 mila euro

1 appartamento in via Toniolo, ad Avenza, Carrara: 110 mila euro

Ex casa cantoniera, Tavernelle, Licciana Nardi: 50 mila euro

Ex casa cantoniera, Filetto, Villafranca in Lunigiana: 65 mila euro

2 terreni lungo Sp 28, Bagnone: 8 mila euro

Ex caserma forestale, Comano: 180 mila

Ex caserma carabinieri via Cocchi Pontremoli: 350 mila euro

Ex istituto scolastico Marello, Pontremoli: 250 mila euro

Ex caserma carabinieri Fivizzano: 100 mila euro

Ex casa cantoniera, Rometta, Fivizzano: 40 mila euro

Fabbricato rurale, località Bergondola, Mulazzo: 100 mila euro

Fonte: Provincia di Massa - Ufficio Stampa

