Colpisce un'auto ferendo una 47enne e fugge sull'Autopalio, nei guai camionista di Fucecchio

La polstrada di Siena ha denunciato un camionista che, dopo aver urtato una utilitaria sull’Autopalio, anziché soccorrere la conducente è scappato. Alla guida c’era una donna di 47 anni, originaria di Colle Val d’Elsa, che vicino allo svincolo di Siena Nord stava sorpassando il tir, ma l’autista non l’ha vista e l’ha colpita sulla fiancata destra, facendola rimbalzare sul new-jersey centrale.

Gli automobilisti che hanno visto quella scena hanno subito avvisato la polstrada, temendo per la vita della donna, che stava per rimanere schiacciata tra il camion e lo spartitraffico. Sul posto dopo qualche minuto è giunta una pattuglia della Sezione di Siena.

I poliziotti si sono avvicinati alla 47enne che, pur se ferita e sotto shock, è riuscita a fornire l’identikit del camion e a precisare che dopo quel botto l’autista si era fermato, ma solo per verificare i danni del suo mezzo, senza chiamare i soccorsi.

Gli investigatori hanno intuito la via di fuga del pirata della strada e, dopo aver lasciato la donna alle cure del 118, si sono fiondati al Renaccio, area industriale piena di tir. Hanno notato il mezzo da ricercare, con il motore e le gomme ancora calde e la fiancata sinistra piena di graffi e segni dello stesso colore della utilitaria.

Lì vicino c’era pure il conducente, 39enne residente a Fucecchio, che stava trasportando rifiuti ferrosi per conto di una ditta di Pisa. Lui dapprima ha provato a fare il vago ma, messo alle strette, ha vuotato il sacco.

La Polstrada lo ha denunciato per omissione di soccorso e per essere fuggito dopo l’incidente, ritirandogli la patente e togliendogli 10 punti. Dovrà pagare anche oltre 3.000 euro di multa a causa del carico di rifiuti sprovvisto delle bolle di trasporto, rischia di non poter più guidare per i prossimi 5 anni. La donna, molto spaventata, se l'è cavata con solo 10 giorni di prognosi.

