Cade dal sottotetto, grave una 36enne: interviene l'elisoccorso a Bassa

Una 36enne è caduta dal sottotetto in una abitazione a Bassa, frazione di Cerreto Guidi. La donna, di origini cinesi, si trovava in casa quando, per motivi ancora da chiarire, è caduta da un'altezza di circa tre metri. Il 118 ha inviato subito i sanitari sul posto, ovvero in via Catalani, in zona industriale.

La Misericordia di Empoli ha appurato che le ferite per la 36enne erano piuttosto gravi e quindi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, atterrato poco distante. La donna ha riportato la frattura di un braccio e lo schiacciamento del bacino, è stata portata al CTO di Careggi e non è in pericolo di vita.

Oltre ai soccorsi, sul posto anche i carabinieri e l'Asl. Dopo la caduta, si è registrato un fuggi fuggi generale nella zona di via Catalani: sembra che con la donna vivessero altre persone che hanno fatto perdere le loro tracce, per questo forze dell'ordine e Asl vogliono vederci chiaro.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi