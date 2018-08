A causa di lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, dalle ore 8,30 alle ore 19 del 28, 29, 30 e 31 agosto in via Caduti di Vicobello a Siena sarà in vigore il senso unico di marcia sulla direttrice Sclavo-Cavour e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le carreggiate.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

