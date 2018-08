Livorno Music Festival a tempo di piano con Alexander Romanovsky

Nell’ambito dell’ottava edizione del Livorno Music Festival, venerdi 24 agosto, alle ore 21, al Museo di Storia Naturale del Mediteranno, è in programma il concerto del pianista Alexander Romanovsky che eseguirà brani di Litsz e Chopin.

Nato in Ucraina e trasferitosi poi in Italia, Alexander Romanovsky vince all'età di diciassette anni il Primo Premio al prestigioso Concorso Busoni di Bolzano. Oggi è ospite delle più prestigiose orchestre, dalla New York Philarmonic al Teatro alla Scala.

Eseguirà, per la prima volta a Livorno, alcuni dei maggiori capolavori dei due grandi della letteratura pianistica dell’Ottocento: CHOPIN 12 Studi op.25, LISZT Sonata in si minore S 178

Sabato 25 agosto, sempre alle ore 21, il Livorno Music Festival si sposta alla Villa del Presidente, Via Marradi 116, con il concerto di Anna Serova, viola e Filippo Faes, pianoforte, che propongono brani del compositore Sergej Rachmaninov.

Anna Serova e Filippo Faes sono un duo di spicco nel panorama cameristico internazionale. Per lei negli ultimi anni hanno scritto alcuni dei più importanti compositori contemporanei, creando un nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all’azione scenica di un’opera di teatro. Anna Serova si è esibita come solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo con importanti orchestre.

Salutato dalla critica come uno dei più profondi e creativi interpreti della sua generazione, dopo la vittoria al Concorso Schubert di Dortmund nel 1989, Filippo Faes è stato invitato per sette anni consecutivi come solista alla Philharmonie di Colonia e alla Musikhalle di Amburgo. All’attività di solista affianca la musica da camera, la direzione e un vasto lavoro di ricerca nel campo del melologo.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno