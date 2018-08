Minacce, estorsione e violenze: 38enne a processo

Lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia, tentata violenza violenza sessuale ed estorsione, queste le accuse per cui un 38enne straniero residente a Pisa è finito davanti al tribunale di Pistoia. L'uomo ha usato violenza nei confronti della compagna 37enne anche davanti al loro figlio minore. I maltrattamenti sono iniziati a Pisa, dove la coppia ha vissuto per anni, poi continuati a Pistoia, dove i due si erano trasferiti. Secondo la procura l’uomo in un'occasione, afferrò la donna per la gola costringendola a firmare, in qualità di garante, un contratto di finanziamento da 30mila euro di cui poi corrispose poco meno della metà delle rate. Quando la coppia viveva a Pisa, la 37enne dovette ricorrere alle cure del pronto soccorso per trauma contusivo al collo. In un altro episodio l'extracomunitario tentò la violenza sessuale nei confronti della donna, minacciandola una volta in camera da letto di ammazzarla se non avesse fatto sesso con lui. La compagna riuscì ad aprire la porta della camera da letto e a fuggire.

A settembre il 38enne dovrà rispondere in tribunale di lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia, tentata violenza violenza sessuale ed estorsione, e dà notizia La Nazione.

