Parcheggio dell'ospedale, Pescia Cambia sta con Giurlani: "No alla soppressione della sosta breve"

Ne hanno parlato anche durante la riunione preconsiliare, in vista dell’assemblea di domani e tutti i consiglieri di Pescia Cambia sono assolutamente allineati con le posizioni critiche di Oreste Giurlani sulla modifica delle condizioni della sosta nell’ospedale cittadino. Nel mirino, in particolare, la decisione unilaterale di Apcoa Parking Italia di sopprimere la finestra di sosta gratuita di 15 minuti che permetteva a molte persone di sbrigare velocemente operazioni senza pagare.

Si fa portavoce di questo malessere il capogruppo di Pescia Cambia Adriano Vannucci “Benissimo ha fatto il sindaco Giurlani a denunciare pubblicamente e con toni decisi questa situazione. Cambiamenti di questo tipo, che incidono sulle tasche dei cittadini e sulle condizioni di fruizione di un importante servizio, in una zona delicata come quella dell’ospedale cittadino, dovrebbero essere evitati, e in ogni caso condivisi con l’amministrazione comunale e quindi con la cittadinanza.

Da tempo raccogliamo le proteste di chi si reca all’ospedale, che di per se non è un momento piacevole, e deve pagare per la sosta cifre molto alte. Ora si aggiunge anche questo cambiamento e la situazione diventa insostenibile. Come maggioranza vogliamo affrontarla e risolverla perché ci sia chiarezza sui parcheggi a pagamento affidati da anni in concessione”.

