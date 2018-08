Pescia Antiqua, edizione speciale con nuova sede

Sarà veramente una edizione speciale quella di Pescia Antiqua in programma domenica 26 agosto, speciale perché è la prima dopo la pausa delle ferie e speciale perché non si terrà nella sede tradizionale di piazza Mazzini ma, eccezionalmente, in piazza XX settembre, per consentire l’effettuazione delle manifestazioni collaterali al Palio.

Tanti banchi e tanti oggetti curiosi riempiranno la piazza che, di solito, è capolinea dei pullman, dando vita ad una manifestazione particolare, diversa dalle solite pur mantenendo il prestigio e l’importanza dovuti ad un appuntamento da tutti atteso e da molti visitato.

Dalle ore 9 alle 19 sarà possibile soffermarsi davanti alle caratteristiche bancarelle con tanta oggettistica, dischi e musicassette, riviste, libri e stampe di ogni tipo, numismatica e filatelia, mobili e soprammobili e tante altre cose particolari che saranno di grande utilità per un regalo originale e ricercato.

L’antiquariato selezionato verrà collocato in piazza XX settembre, via Andreotti ospiterà i numerosi banchi del vintage e le altre strade collaterali i banchi della gastronomia e dei dolciumi.

Fonte: Ufficio stampa

