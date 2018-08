"Rimanete aperti durante il Palio": l'assessore Gliori scrive ai commercianti di Pescia

Dopo la stampa delle lettere, l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori ha consegnato una per una a mano le missive ai commercianti di Pescia, dove si chiede loro di aprire i negozi nei giorni in cui ci sono le iniziative in programma per la 41° edizione del Palio.

Questa operazione ha riscosso i complimenti del sindaco Oreste Giurlani “Invece di una fredda mail, l’assessore Gliori ha portato a mano le lettere e questo mi piace molto- commenta il sindaco-. E’ uno stile di contatto diretto in cui credo e non ritengo che l’invito avrebbe ricevuto la stessa accoglienza se giunto con via telematica. Ora ci auguriamo che i commercianti vogliano cogliere l’opportunità e stare aperti durante queste belle giornate di festa”.

Questa la lettera scritta e consegnata agli esercenti da parte dell’assessore Annalena Gliori

A tutti i titolari degli esercizi commerciali della Città di Pescia

Gentili Esercenti ,

stiamo entrando nel periodo più intenso del programma ( che alleghiamo per comodità) del 41° Palio della Città di Pescia, che come ogni anno rappresenta un momento di grande partecipazione alla vita della nostra comunità.

Per migliorare l’immagine della città e per fornire servizi ai molti visitatori che animeranno le giornate del Palio, chiediamo la Vostra collaborazione per offrire una cornice ottimale alla manifestazione, tenendo aperto il Vostro esercizio commerciale durante i giorni in cui sono in programma le varie iniziative.

Oltre che a essere una opportunità per tutti Voi, rappresenterebbe una notevole forma di sostegno a tutti gli eventi ai quali tanti pesciatini stanno lavorando da tempo con grande impegno, compresa l’amministrazione comunale.

Con il Vostro aiuto e collaborazione, offriremo l’immagine di una città viva e partecipe, con evidenti ricadute sul prossimo futuro del nostro sistema economico e commerciale.

RingraziandoVi per l’attenzione, cordiali saluti e buon lavoro

L’Assessore allo Sviluppo Economico

Annalena Gliori

