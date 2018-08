Il Comune di Cascina ricorda che dallo scorso 16 agosto è possibile ritirare i tesserini venatori all'Ufficio caccia (presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, in via Palestro 2). L'ufficio sarà aperto per la consegna dei tesserini dal lunedì al giovedì, ore 8.30-12. Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero verde 800 017728.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Cascina