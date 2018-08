Farmacie di turno dal 24 agosto al 31 agosto

EMPOLI

da venerdì 24 agosto dalle 20:00 a venerdì 31 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 24 agosto dalle 20:00 a venerdì 31 agosto alle 20:00

Farmacia Medri - Via Buozzi, 24 Limite S/Arno - tel. 0571-57023

SAN MINIATO

da venerdì 24 agosto dalle 20:00 a venerdì 31 agosto alle 20:00

Azienda Speciale Farmacie 1 – Viale G. Marconi, 33 (località San Miniato Basso) – tel. 0571-43445

Farmacie in appoggio:

sabato 25 e domenica 26 agosto dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 24 agosto dalle 20:00 a venerdì 31 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – Viale di Vittorio 1/3 – tel. 0571-366181

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 24 agosto dalle 20:00 a venerdì 31 agosto alle 20:00

Farmacia Pieroni – P.zza della Vittoria, 45 – tel. 0587-707003

CERTALDO

da venerdì 24 agosto dalle 20:00 a venerdì 31 agosto alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

MONTESPERTOLI

da venerdì 24 agosto dalle 20:00 a venerdì 31 agosto alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

Ferie Farmacie:

Bacino di utenza 1

Farmacia Corsi - Via Val d'Elsa, 197 (località Marcignana) Empoli - tel. 0571-581304 dal 20 agosto al 1 settembre 2018

Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 Empoli - tel. 0571-74222 dal 13 agosto al 9 settembre 2018

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 Empoli - tel. 0571-80648 dal 18 agosto al 1 settembre 2018

Farmacia Bizzarri - Piazza della Vittoria, 26 Empoli - tel. 0571-73949 dal 11 agosto al 26 agosto 2018

Farmacia Comunale n°1 - Via dei Cappuccini, 18 Empoli - tel. 0571-922356 dal 13 agosto al 25 agosto 2018

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 Empoli - tel. 0571-72781 dal 16 agosto al 31 agosto 2018

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 Empoli - tel. 0571-590087 dal 6 agosto al 26 agosto 2018

Sempre aperte:

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

Farmacia Castellani - Via G.del Papa, 30 Empoli - tel. 0571-72039

Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) Empoli - tel. 0571-924177

Bacino di utenza 2

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173 dal 18 agosto al 7 settembre 2018

Farmacia Giomi - Via della Palagina, Ponte a Cappiano Fucecchio - tel: 0571 295143 dal 18 agosto al 26 agosto 2018

Sempre aperte

Farmacia Moderna - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) Fucecchio - tel. 0571 299916

Farmacia Comunale - Via Sanminiatese 18 (località San Pierino) Fucecchio - tel. 0571 261373

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.