Festività di Sant'Agostino: il Triduo, la Festa e La Compagnia delle Seggiole

Il 28 agosto si celebra la Solennità del Santo Padre Agostino. La Comunità Agostiniana di Santo Spirito si avvicinerà a questo importantissimo evento con il Triduo di Preparazione, durante il quale sarà presente il Predicatore Padre Juan Manuel Olandia Izquierdo, agostiniano della provincia di Spagna. Particolarmente significativa la giornata del 27 agosto festa di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, giornata dedicata a tutte le mamme!

Gli orari delle messe del Triduo di Preparazione sono presenti sul nostro sito all'indirizzo web seguente: http://www.basilicasantospirito.it/solennita-di-santagostino-2018/

Allo stesso indirizzo è presente il programma delle messe per la Solennità del Santo Padre Agostino del 28 agosto.

Per celebrare Agostino, la Basilica di Santo Spirito ospiterà La Compagnia delle Seggiole ed il suo spettacolo "Non c’è un allora dove non esiste il tempo“, scritto da Riccardo Ventrella. Lo spettacolo si terrà alle 21, mentre alle 20.30 è prevista una visita guidata al Complesso Museale di Santo Spirito. Per lo spettacolo e per la visita è necessaria la prenotazione ed è previsto un biglietto di ingresso di 10 euro. Info & Prenotazioni 333 2284784 dopo le ore 14.

Fonte: Comunità Agostiniana di Santo Spirito

