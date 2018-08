Giro del Valdarno, tutto pronto per la 41° edizione. Tappa alla Bekaert

Farà tappa anche allo stabilimento Bekaert, a Figline, la carovana del 41° Giro del Valdarno. Gli organizzatori della gara per dilettanti classe Elite e Under 23, in programma martedì 4 settembre in occasione delle Feste del Perdono, ha infatti deciso di effettuare una breve sosta in via Petrarca intorno alle 12,30 prima di raggiungere Incisa per la partenza ufficiale delle ore 13, in piazza Auzzi: si tratta infatti di un segnale di attenzione e solidarietà che il Giro del Valdarno dedica ai 318 lavoratori che stanno lottando contro la chiusura della fabbrica.

L’evento è un appuntamento prestigioso nel panorama ciclistico giovanile ed è valevole per la formazione della nazionale Under 23. Gli atleti al via saranno 176, il numero massimo consentito per una gara di questo livello; il percorso prevede quattro passaggi da Casa Petrarca a Incisa e otto dalla via Grevigiana nel tratto di Figline, mentre l’arrivo è in piazza Marsilio Ficino come da tradizione. Qui il Comitato d’onore premierà il vincitore (nel 2017 Giacomo Garavaglia della Viris Maserati), così come avvenuto per tanti campioni che poi si sono distinti anche tra i professionisti: è il caso di Franco Chioccioli, detto “Il Coppino” per la sua somiglianza con Fausto Coppi e vincitore del Giro del Valdarno nel 1981 e dieci anni dopo del Giro d’Italia, ma anche di Michele Bartoli, considerato tra i migliori interpreti delle corse in linea degli anni novanta e duemila, vincitori del Giro del Valdarno nel 1991.

“Questa manifestazione è storia passata e recente del nostro territorio, a cui è davvero molto legata – ha spiegato la sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai -. Lo conferma la decisione di dare spazio alla causa dei lavoratori Bekaert, a testimonianza di un legame davvero profondo con la città. Agli organizzatori va quindi il mio sincero ringraziamento per questo gesto e per l’impegno costante nel promuovere quella che nel corso degli anni è diventata una delle manifestazioni giovanili più seguite nel panorama ciclistico nazionale”.

Si ricorda che il raduno degli atleti inizierà alle ore 11,30 presso il Circolo Mcl Ponterosso di Figline. Le premiazioni del 1°, 2°,3° classificati si terranno in piazza Marsilio Ficino, mentre tutti gli altri riconoscimenti saranno conferiti al Circolo Mcl Ponterosso.

Fonte: Comune FIV - Ufficio Stampa

