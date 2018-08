La solidarietà del Sindaco al personale della Capitaneria di Porto di Marina

«A nome mio, dell’amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale voglio esprimere solidarietà al personale della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e condannare con fermezza gli atteggiamenti intimidatori che hanno subito nel corso della loro attività a tutela dell’ambiente e del nostro territorio»: il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale commenta così la notizia delle minacce alla volta del personale della Capitaneria denunciate dal Capitano di Fregata Maurizio Scibilia e segnalate dal Procuratore Capo della Repubblica Aldo Giubilaro ai vertici delle Capitanerie di Porto.

Il primo cittadino si è detto «sconcertato» e ha voluto manifestare solidarietà al capitano Scibilia e allo staff della Capitaneria: «Ci tengo a esprimere loro il nostro ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente a tutela dell’ambiente e della legalità. Si tratta di un impegno a 360° che spazia dalle operazioni di controllo a quelle di prevenzione. Per la nostra amministrazione e per il Movimento5Stelle la tutela dell’ambiente è un valore fondamentale, e per questo ci tengo a far sapere che la Capitaneria di Porto ha il nostro massimo sostegno in tutte le sue inziative. Fin da quando ci siamo insediati, abbiamo avviato con loro una proficua collaborazione su più fronti, come dimostra la recente sottoscrizione della Carta di Partenariato del Santuario Pelagos. Al personale guidato dal Capitano Scibilia dunque rinnovo in questa occasione tutta la nostra stima e il nostro apprezzamento» ha concluso De Pasqual.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa

