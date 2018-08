Manutenzione scuole, Sgb: "Dalle parole ai fatti"

Fa piacere apprendere dalla stampa locale dei tanti e buoni progetti della Provincia di Pisa riguardanti la edilizia scolastica, auspichiamo solo che non siano semplici spot pubblicitari all'indomani della strage di Genova.

Esiste da anni una emergenza legata alla manutenzione del territorio e degli immobili pubblici, ora è tempo di affrontarla con decisione e serietà.

Sarà per questo motivo che i nostri dubbi non sono dissipati, siamo di fronte a un consiglio provinciale costituito da membri nominati dalle segreterie dei partiti che non hannha mosso un solo dito contro i tagli economici che il governo ha fatto a danno dei servizi che la provincia avrebbe dovuto garantire con risorse economiche e organici adeguati. I partiti non hanno fatto niente contro la truffaldina riforma del Rio che stravolgeva competenze e funzioni delle Province, quindi è doveroso dubitare sulle loro intenzioni.

Non a caso il personale negli uffici e ridotto all'osso, le nostre competenze fondamentali tipo la rete stradale e l'edilizia scolastica versano in condizioni talmente precarie che ogni anno si registrano le giuste proteste di studenti e genitori. Molti edifici scolastici sono oggi obsoleti e con poca manutenzione, non è sbagliato parlare del costante pericolo per la sicurezza di utenti e studenti.

Noi del sindacato generale di base siamo convinti che senza un intervento forte dei dipendenti e dei genitori che mandano i loro figli a scuola la situazione dell'edilizia scolastica rimarra ancora a lungo nella precarietà e insicurezza.

Organizziamoci per renderlo possibile

Fonte: SGB Pisa

