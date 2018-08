Meteo Metrocittà Firenze, sabato di piogge in arrivo su tutto il territorio

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che per sabato 25 agosto è stato emanato un codice giallo dal Centro funzionale regionale per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti. Su tutto il territorio metropolitano sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità accompagnate da colpi di vento e grandinate. "In occasione dei temporali - avverte Angelo Bassi, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile - ricordiamo di prestare la massima attenzione nello svolgere attività all'aperto e alla guida, soprattutto nel percorrere i sottopassi e la viabilità prossima ai corsi d'acqua minori".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze