Monte Bettogli, Trivelli: "La cresta ovest non si tocca"

«Il profilo del monte Bettogli è un bene paesaggistico fondamentale: quella cresta ha un valore simbolico e affettivo irrinunciabile perché rappresenta un punto di riferimento per tutta la città. Per questo motivo la nostra amministrazione è contraria ai progetti che ne prevedano la distruzione»: l’assessore al Marmo Alessandro Trivelli risponde così alle voci circolate nei giorni scorsi sulla stampa locale in merito ai progetti relativi alla cima del monte Bettogli. L’amministrazione spiega che le richieste di escavazione sulla cresta ovest del Bettogli risalgono già a qualche anno fa e sono precedenti all’insediamento della giunta guidata dal sindaco Francesco De Pasquale. Già all’epoca alle diverse aziende interessate al sito fu chiesto di presentare un progetto di escavazione unico e uniforme. Questo progetto attualmente è all’attenzione di una conferenza dei servizi. «Pur comprendendo le esigenze delle imprese del settore, siamo fermamente convinti della necessità di tutelare un patrimonio inestimabile come quello dei profili delle nostre montagne come peraltro previsto anche nel Pit che riconosce l'alto valore di creste e crinali. Riteniamo che in casi come questi sia fondamentale uno sforzo maggiore per portare avanti la attività imprenditoriale nel rispetto di un bene comune non riproducibile e dall’impatto così forte sul panorama cittadino» ha aggiunto l’assessore al Marmo confermando che l’amministrazione è politicamente contraria agli interventi in grado di compromettere il profilo del monte.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Carrara