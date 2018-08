Piazze vivibili Firenze, otto stranieri multati per bivacchi

Nuovi controlli per l’ordinanza Piazze vivibili. Ieri mattina, dalle 8 alle 14, sono state controllate piazza Libertà, Parterre e piazza Pier Vettori. Al Parterre sono stati identificati tre uomini di nazionalità pachistana che bivaccavano con creazione di giacigli utilizzando materassi e coperte all’interno dell’area. Due soggetti sono stati sottoposti a rilievi fotosegnaletici in quanto sprovvisti di documenti di identificazione e deferiti all’autorità giudiziaria perché sprovvisti di permesso di soggiorno. Il terzo uomo è risultato già oggetto di decreto di espulsione sospeso nelle more dell’udienza di opposizione fissata al 19 settembre 2018. Tutti e tre sono stati sanzionati per violazione all’articolo 15 del regolamento di polizia urbana (Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere). In piazza Pier Vettori la pattuglia intervenuta ha provveduto ad identificare e sanzionare 5 soggetti di nazionalità romena che stavano bivaccando sulle panchine. A loro carico è stata ravvisata la violazione all’art. 15 del regolamento di polizia urbana (160 euro di multa). “Continua senza sosta l'impegno quotidiano della Polizia municipale di giorno in giardini e piazze e la notte in Santo Spirito – dichiara l’assessore alla sicurezza Federico Gianassi -. I risultati sono buoni e cittadini ci incoraggiano ad andare avanti. Noi non ci fermiamo e vogliamo proseguire in questa direzione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze