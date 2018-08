Publiacqua, sospensione idrica per lavori a Firenze. Ecco dove

Informiamo gli utenti del Comune di Firenze che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 08.00 di lunedì 27 agosto sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via del Berignolo e vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro potrà creare loro.

Ancora, a causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 08.00 di mercoledì 29 agosto sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Via Niccolò Da Tolentino e via delle Gore. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro potrà creare loro.

Fonte: Publiacqua

