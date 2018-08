A settembre tornano la 'Muratine' tra conferme ed importanti novità

A partire da lunedì 3 settembre tornano Le Muratine, lo spazio culturale all’aperto in Piazza Vittorio Emanuele II tra la chiesa di San Michele Arcangelo e la Biblioteca. Una ricca programmazione che animerà il mese di settembre con circa venti appuntamenti d’eccezione: dal cinema alla musica in tutte le sue vesti, passando per i sentieri dell’arte contemporanea fino ad arrivare alle delizie culinarie. Per festeggiare la riapertura de Le Muratine lunedì 3 settembre alle ore 19.30 è già tempo di una grande riconferma: gli Stuzzichini letterari, una serata letteraria di revival all’insegna del bere e del buon cibo, a ritmo della musica di DJ #anziguido.

Anche nel mese di settembre le Muratine

Dalla fine di maggio ai primi di agosto Le Muratine si sono affermate come una grande realtà della vita pontassievese con oltre 60 serate all’attivo e più di tremila presenze. Concerti, recital, proiezioni, teatro, libri e laboratori sono stati il cuore e il punto di forza della prima parte della stagione de Le Muratine che, dopo un breve periodo di pausa estivo, tornano nel mese di settembre con importanti novità e rinnovato entusiasmo.

Il programma completo