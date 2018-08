Sicurezza sul lavoro, giornata studio per ricordare gli operai morti a Lucca

È trascorso un anno dal tragico incidente accaduto durante l'allestimento della luminara di Santa Croce su un lato di Palazzo Pretorio dove persero la vita a due operai: Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini. Il Comune di Lucca in collaborazione con Azienda USL Toscana Nord Ovest, Camera di Commercio di Lucca e la direzione Territoriale di Inail di Lucca e Massa Carrara ha organizzato una giornata di studio e approfondimento sui temi della sicurezza sul luogo di lavoro che si terrà proprio in occasione del primo anniversario da quei fatti,. sabato 1 settembre 2018 alle ore 9 nella Sala dell'Oro della Camera di Commercio in corte Campana

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Tambellini e di Roberto Guidotti presidente della Commissione consiliare speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro interverranno i relatori: Sebastiano Mongioì della sede Inail di Viareggio, “Il sistema istituzionale della prevenzione – analisi e prospettive”; Franco Beccarelli dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest zona Valle del Serchio “Valutazione dell'andamento infortunistico nella provincia di Lucca” e “Gestione del traffico nel magazzino”; Giacomo Barsocchi dell'Inail di Lucca “La verifica periodica delle attrezzature di sollevamento”; seguirà un dibattito e le conclusioni. La giornata di studio sarà moderata da Marcello Petrozziello presidente di Clip Comunicare.

Alle ore 12,30, a Palazzo Pretorio nei pressi del luogo dove il 1 settembre 2017 avvenne l'incidente mortale, le autorità intervenute scopriranno una targa commemorativa dedicata a Eugenio Viviani e a Antonio Pellegrini.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

