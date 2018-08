Tramvia, Cellai (FI): "Pensiline a Santa Maria Novella e Porta al Prato"

"Con la foresta di pali sorta alla stazione di Santa Maria Novella, e regolarmente autorizzata dalla Soprintendenza, non è possibile che una semplice pensilina per riparare da sole e pioggia gli utenti della tramvia rappresenti un problema per la vista sui monumenti. Il sindaco Nardella faccia pressione perché alla stazione e a Porta al Prato sia possibile realizzare delle pensiline. Finito il sole torrido dell'estate, presto tutti – e in special modo anziani, bambini e portatori di handicap – saranno esposti alla pioggia senza possibilità di un riparo aspettando l'arrivo del tram". Questa la dichiarazione del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai, che sulla vicenda ha presentato un'interrogazione.