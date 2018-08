Viale Strozzi, lunedì sera riapre il sottopasso

Sopralluogo, stamani, dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti al cantiere in viale Strozzi, aperto da lunedì scorso. I lavori, ha rilevato l’assessore, stanno procedendo bene, il drenaggio al sottopasso è stato completato e lunedì saranno fatte le nuove asfaltature sul tratto di viale Strozzi in prossimità di viale Lavagnini e già lunedì sera, in anticipo rispetto a quanto previsto, il sottopasso sarà riaperto, insieme alla viabilità lungo la direttrice da Lavagnini alla Fortezza. Da martedì il viale sarà poi interessato da nuove asfaltature (termine previsto dei lavori il 31 agosto) e rimarrà pertanto chiuso l’ingresso al sottopasso dalla direttrice che proviene da viale fratelli Rosselli.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

