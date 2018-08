Anziano incontra giovane donna, il marito vuole i soldi, arrestato

Il 70enne versiliese aveva avuto degli incontri sessuali con una donna, ma il marito di quest'ultima, un 36enne romeno, ne ha approfittato per estorcere denaro all'anziano. È successo a Forte dei Marmi. Il 70enne aveva conosciuto la giovane in stazione. Sono iniziati i regalini e poi la richiesta di aiuti economici da parte della donna, da lui sempre concessi. A luglio si è fatto vivo il marito della donna che ha iniziato a chiedere soldi al 70enne minacciandolo di raccontare alla famiglia la relazione. Il 70enne, per evitare di essere smascherato, ha sborsato diverse migliaia di euro fino a quando non è arrivata l'ultima richiesta, dal romeno, di 3.000 euro. Solo a quel punto l'anziano ha deciso di denunciare l'accaduto.

Gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Forte dei Marmi hanno seguito la consegna della somma pattuita e, una volta che il 36enne si è allontanato con la busta, sono intervenuti arrestandolo in flagranza di reato. L'uomo, su disposizione della procura della Repubblica di Lucca, è stato trasferito al carcere di Lucca.

Tutte le notizie di Forte dei Marmi