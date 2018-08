'Beccata' banda dei supermercati a Lucca, tra loro una minore

Stamattina, le volanti della Polizia di Stato hanno arrestato 3 cittadini cechi, una coppia e un loro amico, responsabili di più furti ai danni dei clienti di alcuni supermercati della città. I tre agivano servendosi di una minore, figlia della coppia. Mentre la coppia aspettava in macchina, l'amico, in compagnia della minore, si aggirava tra le corsie dei supermercati. Individuata la vittima l'uomo creava un diversivo e la bambina portava via la borsa dal carrello. Nel furto consumato oggi, l'uomo si è frapposto tra la vittima ed il carrello con la borsa, fingendo di cercare un prodotto. La bambina ha così sottratto la borsa contenente l'intera pensione della signora. Uno stesso episodio era stato consumato ieri sera, in un supermercato di via Einaudi, a Lucca.

Le volanti, immediatamente dopo il furto di oggi, allertate dalle guardie giurate, sono riuscite a fermare la banda e ad arrestare i malviventi. I tre avevano circa 20 euro in contanti, nascosti negli indumenti intimi e nell'abitacolo della macchina. La minore è stata affidata ai servizi sociali.

La pensione sottratta è stata restituita alla vittima.

Lunedì sarà celebrata la direttissima.

Fonte: Polizia di Stato

