Bisonte, lunedì raduno e poi la preparazione

Ultimi giorni di vacanze estive per Il Bisonte Firenze, che è pronto a ritrovarsi per il via ufficiale della stagione 2018/19: lunedì sera la squadra si radunerà nella splendida cornice di Villa Il Poggiale a San Casciano, per una prima cena di gruppo che sarà anche l’occasione per le presentazioni ufficiali, i discorsi di rito e la consegna del programma alle giocatrici. Martedì 28 agosto invece le ragazze presenti si sottoporranno ai test medici, mentre da mercoledì si comincerà a fare sul serio, con il via alla preparazione agli ordini di coach Giovanni Caprara, del suo staff e del nuovo preparatore atletico Nadia Centoni, in vista del quinto campionato di serie A1 consecutivo per Il Bisonte.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa

