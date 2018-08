Nel pomeriggio di oggi, 25 agosto, alle 17.15, i vigili del fuoco del Comando di Empoli, sono intervenuti in Piazza Gramsci, su richiesta dei vigili urbani, per tagliare e rimuovere un ramo di quercia caduto. Nel crollare al suolo, il grosso ramo ha colpito il tettuccio di una Ford Fiesta che era lì parcheggiata, danneggiando l'auto. Non si segnalano danni a persone.

