Cippi ripristinati, il Comitato Onoranze ai Martiri del Padule di Fucecchio ringrazia

Il Comitato Onoranze ai Martiri del Padule di Fucecchio profondamente commosso per la vicinanza da parte della popolazione e dell’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese nell’occasione della Commemorazione dell’Eccidio del Padule di Fucecchio avvenuto il 23 agosto u.s. ad Anchione dopo l’ignobile atto vandalico avvenuto ai Cippi in memoria di Rocco e Pellegrino Cardelli e Lia Parenti oltre alla profanazione del Cippo di Capannone, ringrazia sentitamente l’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese per aver ripristinato in tempi celeri lo stato dei luoghi e la ditta Romani Orlando per aver provveduto gratuitamente alla riparazione

