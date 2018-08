Contromano in autostrada per evitare alcoltest, preso

È un 39enne fiorentino l'automobilista che la scorsa notte è stato preso dalla polizia stradale dopo un inseguimento. L'uomo è stato fermato sull'A11 la notte scorsa per essere sottoposto ad alcol test, ma ha pensato che per evitare il controllo e sfuggire alla polstrada, la soluzione fosse quella di imboccare contromano le rampe che collegano la Firenze Mare con l'A1, rischiando di scontrarsi con i veicoli per arrivavano nel senso opposto.

Pressato dalla Polstrada ha ripreso l’A11 nel corretto senso di marcia e, all’altezza di Campi Bisenzio, si è trovato chiuso nella morsa a tenaglia che i poliziotti gli avevano preparato. Vistosi in trappola lui è sceso dall’auto, una Volkswagen nera, per cercare di dileguarsi a piedi nella vicina scarpata ma è stato placcato dagli agenti. Durante la cattura, due di loro sono rimasti contusi per i calci e pugni sferrati dall’energumeno, visibilmente ubriaco, tant’è che l’ospedale di Careggi li ha refertati con 7 giorni di prognosi ciascuno.

Il pirata della strada, con numerosi precedenti per guida in stato di ebbrezza e reati violenti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per avere messo in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti. La Polstrada gli ha sequestrato l’auto e ritirato la patente, togliendogli pure 31 punti. Ora rischia di non poter più guidare per sempre, a causa dei suoi contromano. Ma non è finita qui, poiché lui dovrà pagare all’erario anche oltre 15.000 euro per tutte le infrazioni commesse

