Francigena International Arts Festival di successo, ma edizione 2019 a rischio

È stata certamente una grande edizione del Francigena International Arts Festival, che si è conclusa domenica a Badia di Cantignano, dopo undici serate che hanno registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e il consenso di chi conosce la musica per la qualità della proposta artistica presentata nei vari appuntamenti della manifestazione.

Insieme ai concerti, sono stati oltre 250 gli studenti da tutto il mondo che sono venuti nella Piana di Lucca per oltre un mese a perfezionare la loro conoscenza dello strumento e delle orchestrazioni con le masterclass tenute da importanti musicisti di fama mondiale.

Insomma, un grande successo per questa ottava edizione della manifestazione, ma il professor Marco Lardieri, titolare della scuola di musica Accademia Geminiani e ideatore e patron dell’evento non è sicuro di voler e poter fare l’edizione 2019.

“Mentre da una parte sono soddisfattissimo della qualità dei concerti che abbiamo presentato, della crescita della nostra orchestra diretta da Rosella Isola, sono piuttosto amareggiato per la scarsa collaborazione degli enti locali e delle istituzioni, a parte quelle poche che ne percepiscono l’importanza e che ringrazio sentitamente. Potrei smettere perché mi sembra che ci sia poca considerazione nei nostri confronti, come invece i numeri e la qualità proposta è molto elevata. Mentre vediamo e leggiamo esprimere lodi a tutti meno che a noi, vogliamo rimarcare la nostra peculiarità. Il Francigena International Arts Festival è una manifestazione che attira 250 persone da fuori zona, moltissimi di essi dall’estero, che stanno qui circa un mese a perfezionare la loro conoscenza musicale, generando un giro d’affari certamente superiore ai trecentomila euro, visto che molti di essi sono con genitori e fratelli al seguito, ma sembra non interessare a nessuno.

Dopo 8 anni, meritiamo rispetto e attenzione perché siamo una eccellenza del territorio e come tale, alla luce dei risultati, vorremmo essere trattati. In ogni caso io posso anche terminare qua la mia avventura che vi assicuro è molto dispendiosa sotto ogni profilo”.

Fonte: Ufficio Stampa

