Insegnante ottiene posto fisso a 66 anni, 'datelo a un giovane'

"Rinuncio al posto fisso, datelo a un giovane". Rossella Bertuccelli, insegnante precaria viareggina quasi 66enne, ha risposto così all'impiegato dell'Ufficio scolastico regionale che le porgeva il contratto per l'immissione in ruolo. A riportare la notizia il quotidiano Il Tirreno. La donna ha insegnato per anni nelle scuole della Versilia, ormai prossima alla pensione, che dovrebbe arrivare tra pochi mesi, ha atteso la chiamata anno dopo anno inutilmente fino a quando pochi giorni fa ha ricevuto la tanto attesa mail del provveditorato provinciale che la invitava presentarsi lo scorso 23 agosto a Lucca per firmare il contratto a tempo indeterminato. Ma la firma tanto desiderata è arrivata ora che l'insegnante è già prossima al pensionamento, e così ha preferito cedere il posto, nella speranza che sia assegnato a un giovane.

