Maltempo, codice arancione per temporali forti su costa, isole e nord regione

Codice arancione per temporali forti su tutta la costa, le isole e le zone settentrionali della Toscana con validità dalle 21 di oggi, sabato 25 agosto, alle 13 di domani, domenica 26 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale a causa di un peggioramento delle condizioni meteo previsto per la serata di oggi.

Per il resto della Regione, quindi zone centro meridionali e orientali, confermato il codice giallo sempre per temporali forti e sempre dalle ore 21 di stasera fino alle ore 13 di domani. Per lo stesso arco di tempo codice giallo per mareggiate e vento su tutta la costa e isole.

Questo il quadro più dettagliato:

TEMPORALI FORTI. Un peggioramento delle condizioni è previsto a partire dalla sera di sabato 25 agosto con possibilità di forti temporali sulle zone di nord-ovest e su tutta la costa e isole; fase più acuta tra la notte e la mattina di domenica, con possibilità di fenomeni diffusi e di forte intensità su gran parte della regione; in seguito rapida cessazione dei fenomeni nella seconda parte di domenica. I fenomeni, anche di forte intensità e accompagnati da colpi di vento e grandinate, potrebbero risultare persistenti (1-2 ore) in particolare su costa, isole e zone di nord-ovest con possibili cumulati significativi in queste aree e poco significativi altrove. I cumulati puntuali potranno essere elevati e molto elevati sempre sulle zone costiere e sulle zone di nord-ovest.

VENTO FORTE. Libeccio in intensificazione sulla costa, fino a forte in serata. Domani, domenica, in mattinata ancora vento forte occidentale, in rapida rotazione ai quadranti settentrionali e in progressiva attenuazione.

MARE AGITATO. Moto ondoso in progressivo aumento fino ad agitato in serata con possibile mareggiata sulla costa centrale nella notte. Domani, domenica, mare in progressiva attenuazione.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/ allertameteo.

Firenze

E’ stata prorogata fino a domani, domenica 26 agosto, alle 13 l'allerta gialla in corso a Firenze per possibili temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Per maggiori info e per le norme di comportamento: http://protezionecivile. comune.fi.it/?p=10603

Livorno

La Protezione Civile regionale ha emesso una allerta meteo con codice di criticità arancio (stato di allerta) per tempo perturbato, con possibilità di forti temporali e rischio idrogeologico su buona parte della Toscana. Il codice arancio contempla la possibilità di fenomeni meteorologici diffusi con possibili effetti sulla stabilità dei versanti e sui corsi d'acqua. E' stata diramata anche un'allerta di colore giallo (stato di vigilanza) per vento forte con possibilità di mareggite. Il codice giallo contempla la possibilità di fenomeni occasionalmente e localmente pericolosi, che però non dovrebbero comportare danni e disagi diffusi.

L’allerta è valida dalle ore 21 di questa sera, sabato 25 agosto, fino alle ore 13 di domani, domenica 26 agosto.

Raccomandazioni alla cittadinanza

In caso di forti piogge la Protezione Civile consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e osservare i seguenti accorgimenti:

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia.

La forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate.

Prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli.

Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle.

Porre delle barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

In caso di forte vento invece la Protezione Civile raccomanda di fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani. Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Allerta arancione, chiusura precauzionale del Parco di Pratolino

Per l'intera giornata di domenica. A seguito dell'allerta arancione emesso fino alle 11 di domani nella zona di Pratolino, la Città Metropolitana di Firenze ha deciso di chiudere al pubblico il parco Demidoff per l'intera giornata di domenica.

Meteo Metrocittà Firenze

Nelle zone del Mugello-Val di Sieve, Romana Toscana, Bisenzio, Ombrone Pistoiese e Valdarno inferiore La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che da stasera e per tutta la mattinata di domenica 26 agosto il Centro funzionale regionale ha emanato un codice arancio per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nelle le zone del Mugello-Val di Sieve, Romagna Toscana (Alto Mugello), Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Valdarno inferiore; codice giallo, incece, in tutte le altre zone del territorio metropolitano.

È prevista possibilità di temporali anche di forte intensità accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Aree interessate dall'allerta meteo arancione

