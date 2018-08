Ginecologo arrestato a Firenze, da 13 anni mandato di cattura in Gabon

Un ginecologo 60enne, originario del Togo ma cittadino francese, è stato arrestato a Firenze con l'accusa di omicidio colposo. L'uomo è accusato della la morte di una sua paziente avvenuta 13 anni fa in Gabon. La vittima era la figlia di un locale ministro, circostanza che fece cambiare al medico Paese dopo aver ricevuto diverse minacce. Divieto di espatrio per il ginecologo, dopo l'udienza di ieri, davanti al giudice della corte d'appello di Firenze. L'uomo è stato arrestato poche ore dopo il suo arrivo in città con la moglie. I due si sono registrati in un albergo e il sistema collegato alla questura ha segnalato che il medico era un ricercato. Gli agenti sono giunti sul posto con un mandato internazionale. Già stato arrestato a Parigi, la Francia negò la sua estradizione. Anche in occasione di un viaggio negli Stati Uniti fu arrestato e subito rilasciato. Ha poi viaggiato in Spagna senza problemi. Secondo quanto risulta dopo l'arresto in Francia nei confronti del ginecologo, difeso a Firenze dall'avvocato Michele Cieri, non sarebbe mai stata inviata dallo Stato africano la richiesta di estradizione.

