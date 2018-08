Migranti, Bettini (Anpas Toscana) su Diciotti restiamo umani

L’intervento del presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, sulla questione della Nave Diciotti

«Nave Diciotti, restiamo umani». Restiamo umani, sì, e possibilmente ricordiamoci dei valori che hanno fatto l’Italia: la solidarietà e la capacità di gestire delicate situazioni umanitarie.

Ricordiamoci del rispetto per diritti fondamentali (come quelli all’assistenza e a essere curati e al benessere) che sono tratti fondanti della nostra Costituzione repubblicana.

Con le nostre Pubbliche assistenze, i volontari ogni giorno si ricordano di questi valori e sostengono chi ha bisogno. Non importa quale sia il colore della pelle, non importa quale passaporto abbia in tasca. E i nostri interventi salvano le vite; non solo con le manovre umanitarie. I volontari sono nelle case, dove c’è bisogno di un conforto, per sostenere quei bisogni che il welfare nazionale non supporta più. Sarebbe impensabile per noi vedere una persona che sta male e non intervenire.

Come è impensabile tenere chiusi degli esseri umani a bordo di una nave entrata in porto. Il nostro rispetto va anche agli uomini della Guardia Costiera, che raccogliendo quelle persone in mezzo al mare, li hanno salvati facendo quello che le leggi del mare, non quelle dei Paesi, impongono loro.

Sono considerazioni che non hanno niente a che vedere con la politica. Ma con il buon senso. Sbarcare le persone dalla Diciotti è un gesto umanitario, di buon senso. Non ha niente a che vedere con le politiche sull’immigrazione o la necessità di regolare gli accessi nel nostro Paese, che rientrano nella prerogativa della politica.

Ma siamo nell’era del commento social, e della facile mistificazione. Quindi prima che si alzi qualcuno con l’immancabile domanda, voglio rassicurarlo. A Genova c’eravamo. Così come c’eravamo ad Amatrice, all’Aquila, in Emilia, a Norcia. C’eravamo, ci siamo sempre stati. Ci saremo sempre per aiutare chi tende una mano in cerca d’aiuto.

Fonte: Ufficio Stampa

