Rapina Cr Fiorentino, Lega ringrazia operato della Polizia

Una vera rapina che scuote Firenze quella avvenuta ieri alla Banca CR fiorentino presso Porta al Prato.

In una nota la Lega ringrazia l’operato delle forze di polizia, attraverso le parole del Segretario Provinciale Alessandro Scipioni: “Quel che è accaduto ci lascia tutti sbigottiti, le rapine nella nostra città non sono comuni ed oggi Firenze si è svegliata con una ferita. Ringraziamo tutte le forze di polizia coinvolte nell’operazione, è grazie a loro se tutto si è risolto per il meglio. Ma una riflessione sulla sicurezza nella nostra città dobbiamo farla: è questo che ci meritiamo? Rapine, degrado e conseguente insicurezza?”.

Sconcerto anche da parte di Federico Bussolin, Coordinatore della Lega Giovani in Toscana: “non possiamo fare finta di nulla, una rapina a mano armata ci impone di riflettere su come prevenire l’illegalità che ormai sta dilagando. Sembrava il set di un film, ma non lo vedremo nella pellicola di Renzi presumo: racconta una parte di Firenze, omettendo quell’altra che per mano sua e del PD è sotto gli occhi di tutti. Quella dei furti, del degrado, e ora pure delle rapine”.

Fonte: Ufficio Stampa

