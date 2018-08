'Una voce per Sanremo', aperte le iscrizioni

L'Etichetta discografica “Bao Bello Music” del m° Fabio Ciacci, comunica che sono aperte le iscrizioni per l'Edizione 2018 del Concorso Canoro Una voce per Sanremo.

L'ammissione al concorso si effettua compilando la scheda di iscrizione da richiedere al collaboratore per la Provincia di Lucca.

Il Concorso si svolgerà in tre fasi – Verifica idoneità, le audizioni per la verifica delle idonei si terranno in Lucchesia o zone limitrofe, mentre le Semifinali e la Finalissima che si terranno il

1° di ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Regolamento e Scheda d'iscrizione possono essere richiesti al 334 3308960 (Antonella Pera) o alla seguente mail: antonpera7@gmail.com.

TERMINE ISCRIZIONI 15 SETTEMRE 2018

Fonte: Ufficio Stampa

