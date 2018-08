Minaccia donna con un taglierino in strada: denunciato un 38enne

Ha minacciato una 35enne in largo Brambilla a Firenze per motivi ancora da chiarire: da quanto si apprende pare che l'uomo abbia aggredito la donna perché questa si era rifiutata di comprare un ombrello da un altro uomo che le si era avvicinato precedentemente. A finire nei guai è un 38enne di origine africana che è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La donna era ferma ad aspettare il fidanzato, quando questo è giunto si è rifugiata in auto e ha chiamato i soccorsi. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno subito individuato il 38enne che è stato poi denunciato.

