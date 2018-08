Rubano i bagagli dei turisti in auto: inseguimento a Pisa. A bordo anche due bambini

Spettacolare inseguimento per le vie di Pisa nella tarda mattinata di oggi. Due persone avevano rubato numerosi bagagli dalle auto in sosta dei turisti che visitano piazza dei Miracoli. Gli agenti di polizia, di pattuglia nella zona del Duomo, hanno notato una Volvo scura station wagon aggirarsi intorno alle auto parcheggiate nella zona dello stadio. Quando la volante ha intimato l'alt è scattato l'inseguimento. Dopo un lungo tentativo di fuga per alcune vie di capagna, il conducente del mezzo è fuggito a piedi tra i campi mentre la sua complice è stata bloccata dai poliziotti. Si tratta di una cittadina bosniaca domiciliata in un campo nomadi cittadino che è stata denunciata per ricettazione.

All'interno del veicolo, nascosti sotto ai sedili, gli agenti hanno trovato due bambini di sette e nove anni, figli della donna, e nella bauliera sei valigie rubate poco prima ad alcuni turisti russi che avevano parcheggiato la loro auto vicino alla Torre.

La polizia ha già restituito la refurtiva ai legittimi proprietari e sequestrato l'auto impiegata per la fuga.

