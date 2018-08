Si masturba a Villa Favard, la Lega: "Nessuno è più al sicuro. Firenze nel degrado"

Succede a Firenze in pieno giorno, nel parco della Villa Favard zona della Rocca Tedalda: mentre i bambini al parco giocano spensierati, un uomo viene colto in fragranza dai genitori mentre si masturba. Parte subito la chiamata al 113 e la denuncia.

Si tratta di un 32enne nigeriano in Italia senza permesso di soggiorno.

"Da mamma e da cittadina che conosce e osserva le leggi, fare una considerazione su un evento così grave e scabroso per il contesto in cui si è consumato è particolarmente penoso. Il fatto saliente è che nessuno si sente ed è più sicuro nemmeno i nostri piccoli. E Firenze da città di cultura scivola nel degrado. Molti cittadini ci hanno chiesto di promuovere un sistema di controllo più capillare, anche notturno. Intendiamo come Lega dare voce e risposte a un disagio sempre più diffuso".Dichiara la responsabile del quartiere 2 della Lega di Firenze Sonia Grimaldi.

"Il fatto in sé è talmente Indegno che non merita un commento politico. Il problema è che si tratta del palese sintomo di un declino morale che impone un controllo endemico e capillare della città. Oggi Firenze è in balia del declino costante e dell'illegalità ". Osserva il segretario provinciale Alessandro Scipioni.

“Certi personaggi fino a poco tempo fa erano cullati e protetti dall’amministrazione buonista a guida PD. L’amministrazione fiorentina può fare tutti i proclami che vuole, ma la coerenza è un’altra cosa e a loro manca: i cittadini sanno che per noi chi non ha niente a che fare con Firenze deve essere allontanato subito, o con le buone o con le cattive”. Conclude il Responsabile Regionale giovanile della Lega Federico Bussolin.

