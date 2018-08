I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti sulla strada di Pian D'Alma, Castiglione della Pescaia passata la galleria in direzione di Follonica, per un incidente stradale che vede coinvolta una autovettura che per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada finendo nella scarpata laterale. Sul posto personale sanitario del 118 e Carabinieri.

