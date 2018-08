Sarebbe fuori pericolo il bambino che ieri è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del Meyer dopo una caduta di 14 metri avvenuta a Livorno. A confermarlo sono fonti sanitarie che specificano che il piccolo non è in pericolo di vita, anche se i medici non hanno sciolto la prognosi.

Avrebbe riportato nella caduta alcune contusioni, ma nessuna ha provocato lesioni importanti. Oggi resterà in osservazione all'ospedale pediatrico Meyer.

