Empoli sfortunato al Ferraris: il Genoa vince 2-1, Zajc colpisce due pali

LA GARA Prima sconfitta in campionato per l'Empoli, sul campo del Genoa. Alla prima dei rossoblu, che erano rimasti fermi per la tragedia del Ponte Morandi, gli azzurri trovano il primo insuccesso della stagione. Dopo il minuto di silenzio i tifosi del Genoa hanno osservato 43 minuti di silenzio in memoria delle vittime della catastrofe. CONTINUA A LEGGERE SU EMPOLICHANNEL.IT

Giorgio Galimberti

IL TABELLINO

GENOA-EMPOLI 2-1

Marcatori: 6' pt. Piatek, 18' pt. Kouame, 45+3' Mraz

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Spolli, Biraschi, Zukanovic; Criscito, Lazovic (26' st. Gunter), Hiljemark (36' st. Bessa), Romulo; Pandev (9' st. Mazzitelli); Kouame, Piatek A disp. Vodisek, Radu, Lopez, Lapadula, Rolon, Dalmonte, Pereira, Lakicevic, Medeiros All. Ballardini

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli; Acquah (26' st. Bennacer), Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina (31' st. Mraz) A disp. Provedel, Fulignati; Brighi, Veseli, Mchedlidze, Traore, Pasqual, Untersee, Marcjanik, Ucan All. Andreazzoli

Arbitro: Signor Marinelli di Tivoli

Note: Ammoniti: Spolli (G), Criscito (G), Zukanovic (G), Silvestre (E), Krunic (E); Recupero: 2' pt., 4' st.

Tutte le notizie di Empoli F.C.