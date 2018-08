I vigili del Fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti in Via Vittorio Emanuele per intonaco pericolante. Per poter effettuare la rimozione delle parti pericolanti e la messa in sicurezza dell'area, è stato necessario interrompere la tramvia per circa 90 minuti.

Sul posto anche personale di GEST.

Tutte le notizie di Firenze