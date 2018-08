Circa 250 lavoratori della Bekaert sono stati invitati dalla Fiorentina stasera al Franchi in occasione della partita con il Chievo che segna il debutto ufficiale della squadra viola nella nuova stagione. Un gesto di solidarietà per mostrare la vicinanza del club viola ai lavoratori. La delegazione di lavoratori sarà ospitata in curva Ferrovia.

