A Tirrenia la selezione di Missmondo Toscana: vince Martina Ascione di Viareggio

Il 22 agosto si è tenuto al Bagno Imperiale di Tirrenia, la quarta selezione di MissmondoToscana, nonostante il tempo non clemente la serata è stata seguita da un folto pubblico proveniente da tutta la Toscana.

Presidente di giuria: Alice Quattrini MissmondoToscana in carica fino al 2019,la serata è stata diretta da Susanna Taviani agente regionale MissmondoToscana e condotta magistralmente da Danny Puccini. Le 20 concorrenti si sono sfidate in uscite :casual,elegante e in costume.

Queste sono le fasce assegnate durante la serata:vince la fascia Miss Mondo Web by Agricola Yanelsi García, fascia Caroli Hotel Rebecca Carbone,fascia Gil Cagne' Anna Spina,fascia 2 bekini Gaia Ramerini.

Vince la quarta selezione: Martina Ascione studentessa di Viareggio alta 1,72.

